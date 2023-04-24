Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo'nun iyileşme sürecinin "en iyi şekilde sonuçlanacağını umduğunu" söyledi.



Antetokounmpo'nun Cumartesi gecesi Miami Heat'e karşı oynanan ilk tur serisinin 3. maçında oynayabileceğine dair umutlar yüksek olsa da, Giannis maçta sokak kıyafetleriyle gelince bu umutlar boşa çıkmıştı.



Bucks, belindeki sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Antetokounmpo'nun yokluğunda 121-99 yenilip seride 1-2 geriye düşmüştü.



Budenholzer, Giannis'in muhtemelen ne zaman geri dönebileceği konusunda ayrıntı veremedi:



"Kendisini önümüzdeki günlerde izlemeye devam edeceğiz. Bunların her zaman lineer şekilde ilerleyen şeyler olduğunu düşünmüyorum ve kendisi şu anda oynayabilecek durumda değil. Yani beraber çalışarak en iyi şekilde sonuçlanmasını umuyoruz."



Antetokounmpo'nun iyileşme sürecinde herhangi bir ilerleme olup olmadığı sorulduğunda Budenholzer "evet" yanıtını verirken, Giannis'in sahada neleri yapamayacak durumda olduğu sorulduğunda ise yanıt vermeyi reddetti:



"Size net bir şey söyleyemem. Soruyu takdir ediyorum fakat oynamaya hazır değil."



Takımın antrenmanları sırasında Antetokounmpo'nun bireysel antrenmanlar yapabildiği, ancak takımla beraber çalışma yapamadığı bildirilmişti.





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