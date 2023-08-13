Bucaspor'da Yıldırım imzayı attı

TFF 2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle iddialı transferler yapan Bucaspor 1928'de teknik direktörlük düğümü çözüldü

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor'da Yıldırım imzayı attı
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13 Ağustos 2023 14:29
TFF 2. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşma hedefiyle iddialı transferler yapan Bucaspor 1928'de teknik direktörlük belirsizliği son buldu.

Haftalardır teknik adamı olmadan antrenman yapan sarı-lacivertli ekip, anlaştığı Ahmet Yıldırım'la sözleşme imzaladı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından olup daha önce de 2017-2018 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran 49 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın son olarak görev yaptığı 24Erzincanspor, 2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off oynamıştı.

Afyonkarahisar kampında takımın dümenine geçen Ahmet Yıldırım'ın yardımcılıklarını Gökhan Kolomoç, Ahmet Yakak, Serkan Güney ve Emin Sarı yapacak.
 
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