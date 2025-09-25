Dinamo Zagreb'de Bruno Goda, Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazanılan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR HAFTA GEÇİRDİK"
Karşılaşmayı değerlendiren Goda, "Harika bir hafta geçirdik, Poljud'da, evimizde, taraftarlarımızın önünde, mutluyuz ve gururluyuz." dedi.
"PLANIMIZA SADIK KALDIK"
Fenerbahçe karşısındaki oyun anlayışlarına dikkat çeken Goda, "Maç boyunca planımıza sadık kaldık, ne yapmamız gerektiğini biliyorduk, hafta boyunca iyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin golü bizi sarsmadı, sabırla fırsatlarımızı bekledik ve ikinci ve üçüncü golleri attık." ifadelerini kullandı.
Bruno Goda: "Fenerbahçe'nin golü bizi sarsmadı"
Dinamo Zagreb'de Bruno Goda, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Dinamo Zagreb'de Bruno Goda, Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazanılan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray için flaş iddia: Jonas Adjetey
-
9
Liverpool'da Bronckhorst devrimi!
-
8
Tottenham'dan Harry Kane için transfer cevabı
-
7
Arsenal, Arda Güler transferinden vazgeçti!
-
6
Fenerbahçe Beko, kupaları 4'ledi!
-
5
Galatasaray'da Osimhen'in son durumu belli oldu
-
4
Filenin Efeleri, çeyrek finalde veda etti!
-
3
İtalyanlardan Semih Kılıçsoy yorumu: "Daha fazlası gerekiyor"
-
2
İngilizler, Jelert'i konuşuyor!
-
1
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 11'ler
- 01:30 Avrupa'da acı tablo: 20 maçta 6 galibiyet!
- 01:28 Bruno Goda: "Fenerbahçe'nin golü bizi sarsmadı"
- 01:20 Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması!
- 01:11 Beljo: "Fenerbahçe'ye attığım goller daha değerli"
- 01:02 Sadettin Saran 3 günde kupa kazandı
- 01:00 Kovacevic: "Fenerbahçe henüz bir takım değil"
- 00:59 Fenerbahçe Beko, final serisinde 3'te 3 yaptı!
- 00:55 Fenerbahçe kupayı 8. kez kazandı
- 00:51 Sebastian Szymanski, siftah yaptı!
- 00:16 Sebastian Szymanski'den Tedesco açıklaması!
- 00:14 Club Brugge ve Westerlo'dan gollü şölen: 5-5!
- 00:10 Dorgeles Nene: "Mental olarak güçlü kalmalıyız"
- 00:03 Domenico Tedesco'dan 4 maçta tek galibiyet!
- 00:03 Belgrad'da kazanan çıkmadı
- 23:59 Ludogorets, Malmö deplasmanında kazandı!
- 23:56 Freiburg, galibiyetle başladı!
- 23:56 Betis, Antony ile ayakta kaldı!
- 23:53 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde kötü başlangıç!
- 23:50 Braga, Robin van Persie'yi üzdü
- 23:32 Armando Bacot: "İlk defa böyle bir ortamda oynadım"
- 23:32 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague'de
- 23:24 Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye kupa mesajı!
- 23:22 Onuralp Bitim: "Hissimi tarif edemem"
- 23:19 Nicolo Melli: "Bu kadar kupa kazanmak kolay değil"
- 23:18 Sadettin Saran: "Bizim uğurumuz"
- 23:14 Mikael Jantunen: "İnanılmaz bir deneyim!"
- 23:11 Melih Mahmutoğlu: "Daha rahat kazanabilirdik"
- 23:09 Devon Hall: "Kupayla başlamak önemli"
- 23:03 Wade Baldwin: "En önemlisi kupa"
- 23:02 Nurettin Açıkalın'dan genç oyuncular için açıklamalar!
- 22:58 Sarunas Jasikevicius: "Kupaların devamını istiyoruz"
- 22:54 Ndidi'den sakatlık ve Orkun Kökçü açıklaması!
- 22:49 SPORX ÖZEL: Ali Koç iddiası gerçek dışı!
- 22:49 Markus Gisdol: "Eksiklerle mücadele ettik"
- 22:26 Orkun Kökçü'den performansı hakkında açıklama!
- 22:19 Devrim Şahin: "Sergen hocaya teşekkür ederim"
- 22:13 Tammy Abraham: "Benim için sürpriz değildi"
- 22:03 Beşiktaş, ilk kez kaleyi kapattı!
- 21:58 Berat Luş'tan 28 dakikada 4 gol! Erokspor, İstanbulspor'u farklı geçti
- 21:53 Beşiktaş'tan Kayseri'de farklı tarife ve bu sezon ilk!
- 21:52 Bodrumspor, Seferi ve Fredy ile kazandı
- 21:42 PAOK ve Maccabi golsüz başladı
- 21:41 Midtjylland, Avrupa Ligi'ne Sturm Graz galibiyetiyle başladı
- 21:20 Rafa Silva'dan kariyerinde ilk hat-trick!
- 21:06 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 11'ler
- 21:03 Domenico Tedesco: "Bu şekilde devam edemeyiz"
- 20:28 Fenerbahçe Beko, kupaları 4'ledi!
- 20:24 Beşiktaş'ta bu sezon ilk: Rafa Silva!
- 20:24 Beşiktaş'ta bu sezon ilk: Rafa Silva!
- 20:21 PAOK'tan İsrail tepkisi!
- 20:10 Taner Taşkın: "Bu galibiyet bizim için özgüven maçı oldu"
- 20:07 Mustafa Gürsel: "Düştük ama kalkmasını da biliriz"
- 19:54 Sadettin Saran: "İnşallah kupayı birlikte kaldırırız"
- 19:46 PAOK taraftarlarından Maccabi Tel Aviv maçı öncesi İsrail protestosu
- 19:29 Sergen Yalçın: "Kazanmak istiyoruz"
- 19:12 Galatasaray'da İlkin Aydın, 2 hafta sahalardan uzak kalacak
- 19:05 Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sürprizi!
- 19:00 Erzurum'da puanlar son dakikada paylaşıldı!
- 18:56 Fenerbahçe'den 3 futbolcusu için yalanlama!
- 18:55 Kayserispor - Beşiktaş: 11'ler
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Freiburg, galibiyetle başladı!
Florian Wirtz'ten transferi için açıklama!
Aurelio De Laurentiis: "Futbolun değişmesi gerekiyor"
Arsenal, Arda Güler transferinden vazgeçti!
Real Madrid, Nico Paz'ı geri getirmeyi planlıyor
Bayern Münih'te Florian Wirtz mesajı!
Runjaic: "Zaniolo daha fazlasını yapabilir"
Giovanni Leoni'den Liverpool'a kötü haber!
Tottenham'dan Harry Kane için transfer cevabı
İngilizler, Jelert'i konuşuyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|6
|6
|0
|0
|18
|2
|18
|2
|Göztepe
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|12
|3
|Fenerbahçe
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|12
|4
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|11
|5
|Trabzonspor
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|11
|6
|Antalyaspor
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|10
|7
|Gaziantep FK
|6
|3
|1
|2
|8
|10
|10
|8
|Alanyaspor
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|9
|9
|Beşiktaş
|5
|3
|0
|2
|8
|7
|9
|10
|Konyaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|7
|7
|11
|Başakşehir
|5
|1
|3
|1
|5
|4
|6
|12
|Kasımpaşa
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|5
|13
|Rizespor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|14
|Eyüpspor
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|4
|15
|Kayserispor
|6
|0
|4
|2
|4
|12
|4
|16
|Gençlerbirliği
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|3
|17
|Karagümrük
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|3
|18
|Kocaelispor
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|2