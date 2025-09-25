Bruno Goda: 'Fenerbahçe'nin golü bizi sarsmadı'

Dinamo Zagreb'de Bruno Goda, Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazanılan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



"HARİKA BİR HAFTA GEÇİRDİK"



Karşılaşmayı değerlendiren Goda, "Harika bir hafta geçirdik, Poljud'da, evimizde, taraftarlarımızın önünde, mutluyuz ve gururluyuz." dedi.



"PLANIMIZA SADIK KALDIK"



Fenerbahçe karşısındaki oyun anlayışlarına dikkat çeken Goda, "Maç boyunca planımıza sadık kaldık, ne yapmamız gerektiğini biliyorduk, hafta boyunca iyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin golü bizi sarsmadı, sabırla fırsatlarımızı bekledik ve ikinci ve üçüncü golleri attık." ifadelerini kullandı.



