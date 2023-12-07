Brighton evinde geriden gelip kazandı!

Premier Lig 15. hafta maçında Brighton, sahasında Brentford ile karşılaştı.



Brighton mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Gross ve 52. dakikada Hinshelwood kaydetti. Brentford'un tek golü 27. dakikada penaltıdan Mbeumo attı.



Brighton, Chelsea mağlubiyeti sonrası ligde moral depoladı. Brentford, Luton Town galibiyeti sonrası yara aldı.



Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 25'e çıkardı. Brentford ise 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Burnley'i ağırlayacak. Brentford ise Sheffield United ile karşılaşacak.





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