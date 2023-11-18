Bradley Beal en az 3 hafta parkelerden uzak!

Phoenix Suns'ın yıldızı Bradley Beal'ın, bel ağrıları sebebiyle en az üç hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bradley Beal en az 3 hafta parkelerden uzak!
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18 Kasım 2023 12:05
Son güncelleme 18 Kasım 2023 12:11
Phoenix Suns'ın yıldızı Bradley Beal'ın, bel ağrıları sebebiyle en az üç hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Beal, Washington Wizards'tan takasının ardından bu sezon Suns formasıyla sadece üç maçta yer alabilmişti.

Beal geçtiğimiz sezon sadece 50 maçta oynayabilirken, 2021-22 sezonunda ise 40 maçta forma giyebilmişti.

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