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Boston, koç Brad Stevens ile sözleşme uzattı!

Boston Celtics, başantrenör Brad Stevens ile sözleşme uzatması imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics, başantrenör Brad Stevens ile sözleşme uzatması imzaladığını duyurdu.

Şartları açıklanmayan anlaşmayla ilgili, Celtics'in sahibi Wyc Grousbeck yaptığı açıklamada, "Brad başarılı bir koç ve olağanüstü bir insan. 18. şampiyonluk arayışımızda ekibimizi ileriye taşımasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Stevens, 2013-14 sezonunda beri Celtics'e koçluk yapıyor. Boston ile 318-245 normal sezon ve playofflarda 27-29'luk bir seriye sahip. Efsanevi takımın tarihinin 17. başantrenörü olan Stevens, görev süresinde en az 300 maç kazanan beşinci Celtics koçu.


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