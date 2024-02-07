Bornova 1877'de iki veda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transferde son olarak Fethiyespor'dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Samancı'yı kadrosuna dahil eden İzmir temsilcisi Bornova 1877'de iki futbolcu resmen ayrıldı.



Bornova'da Emre Turan'dan sonra Göksü Türkdoğan ve Egemen Baysal da sözleşmelerini feshetti.



39 yaşındaki forvet Göksu ve aynı mevkideki 24 yaşındaki Egemen ilk yarıda 8'er lig maçında kısa süre aldı.



