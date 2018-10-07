  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Boluspor'un serisine Giresun son verdi

Boluspor Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Boluspor'un serisine Giresun son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2018 18:25
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Boluspor ile Giresunspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Boluspor 2 maç aradan sonra ligde puan kaybı yaşadı.

Boluspor'un karşılaşmadaki golünü 16. dakikada Bentley kaydetti. Giresunspor'un mücadeledeki tek golünü ise 67. dakikada Abiola Dauda attı.

Bu sonucun ardından Boluspor ligde puanını 20'ye çıkarırken, Giresunspor'un puanı 13'e yükseldi.

Boluspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. Giresunspor ise bir sonraki maçında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için