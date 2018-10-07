Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Boluspor ile Giresunspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Boluspor 2 maç aradan sonra ligde puan kaybı yaşadı.Boluspor'un karşılaşmadaki golünü 16. dakikada Bentley kaydetti. Giresunspor'un mücadeledeki tek golünü ise 67. dakikada Abiola Dauda attı.Bu sonucun ardından Boluspor ligde puanını 20'ye çıkarırken, Giresunspor'un puanı 13'e yükseldi.Boluspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. Giresunspor ise bir sonraki maçında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.