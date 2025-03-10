1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.



Boluspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Paul Mukairu attı.



Bu sonucun ardından Boluspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 44 puana yükseldi. İstanbulspor, 43 puanda kaldı.



Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor



Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Seyfettin Ünal, Hasan Erdoğan



Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Eren Erdoğan (Dk. 64 Aleksic), Jefferson (Dk. 78 Lico), Hasani (Dk. 89 Vüsal İskandarlı), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Onur Ulaş, Enes Alıç, Fethi Özer, Balburdia (Dk. 78 Oulare)



Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 90+2 Yiğit Fidan), Fatih Tultak (Dk. 46 Duhan Aksu), Sambissa (Dk. 64 Şeref Özcan), Coly, Kubilay Sönmez, Kerem Şen (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin), Diarra (Dk. 81 Yusuf Ali Özer), Okan Erdoğan, Loshaj, Krstovski



Gol: Dk. 30 Mukairu (Geosis Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Balburdia (Geosis Boluspor), Dk. 70 Loshaj, Dk. 90+6 Coly (Uğur Okulları İstanbulspor)



