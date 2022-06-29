Boluspor'dan savunmaya takviye!

Boluspor, defans oyuncusu Onur Ulaş'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'dan savunmaya takviye!
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29 Haziran 2022 16:55
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Somaspor'da forma giyen defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde transfer çalışması kapsamında Spor Toto 2. Lig takımlarından Somaspor'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kariyerinde 105 karşılaşmada forma giyen Ulaş'ın, daha önce Niğde Anadolu FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor takımlarında da oynadığı belirtildi.

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