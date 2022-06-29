Boluspor'dan savunmaya takviye!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Somaspor'da forma giyen defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde transfer çalışması kapsamında Spor Toto 2. Lig takımlarından Somaspor'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kariyerinde 105 karşılaşmada forma giyen Ulaş'ın, daha önce Niğde Anadolu FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor takımlarında da oynadığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde transfer çalışması kapsamında Spor Toto 2. Lig takımlarından Somaspor'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kariyerinde 105 karşılaşmada forma giyen Ulaş'ın, daha önce Niğde Anadolu FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor takımlarında da oynadığı belirtildi.
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