Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin için bir takas piyasası olabileceği, ancak bunun çok güçlü olmayabileceği bildirildi.



Griffin, 2018-19 sezonunda All-NBA üçüncü takımına seçildiği bir yıl geçirdikten sonra, Pistons ile sözleşmesinde iki sezon kalmış bulunuyor.



Blake, sol dizinden iki ameliyat geçirdikten sonra, 2019-20 sezonunda sadece 18 maçla sınırlı kalmıştı.



ESPN'den Zach Lowe, podcast'inde şunları söyledi:



"Yeterince insan bana Blake Griffin hakkında ne duyduğumu ve durumunun nasıl göründüğünü sordu. Ne mi duyuyorum? Bazı şeyler. Detroit'in kendisini piyasaya sunacağını düşünüyorum. Lakin pek güçlü bir piyasası olacağını sanmıyorum. Karşılığında iki tane ilk tur draft hakkı falan almazlar. Hatta zahmetli bir şeyi geri almadıkları sürece, tek ilk tur draft hakkı bile almazlar. Ama yeterince takım bana Blake Griffin hakkında bir şeyler sormuştu ve bence takımlar, kendisinin kazanmaya yardımcı olmak için yapabilecekleriyle ilgileniyorlar."



LA Clippers, Griffin'e beş yıllık bir sözleşme verdikten sadece birkaç ay sonra Ocak 2018'de Pistons ile takas etmişti.



