Bird: "Magic ve ben, NBA'i değiştirmedik"

Boston Celtics'in ikon ismi Larry Bird, kısa süre önce geniş kapsamlı bir röportaj için The Undefeated'dan Marc J. Spears'a katıldı.



Röportajda, Bird'den Magic Johnson'ın NBA üzerindeki etkisi hakkında yorum yapması istendi.



Bird ve Johnson, NBA'nin en tanınmış isimlerinden iki tanesi ve çoğu insan için, onların rekabeti NBA'i değiştirdi. Onlardan önceki yıllarda, oyuncular genellikle spot ışıklarından uzak duruyorlardı. Bird ve Magic ile, taraftarlar artık sahada kişilik görmeye başlamıştı.



"BU DURUM BİZİMLE BAŞLAMADI"



Bird, kendisinin ve Magic'in oyunu değiştirdiği gerçeğini kabul etse de, bunu yalnız yapmadıklarını söyledi:



Marc J. Spears: 1979'da NBA'e giren Magic ve sana baktığımda, insanların oyuna ettiğiniz yardımlar hakkında yeterince konuştuğunu düşünüyor musun?



Larry Bird: "Komiktir, kariyerim boyunca her zaman 'NBA'in kurtarılmasına yardım ettin' diyorlar. Ancak NBA'i kurtarmaya yardım eden birçok insan var, bu bizimle başlamadı. Belki de üniversitede birbirimize karşı oynadığımız kadarıyla bir şekilde yardım ettik. Ama lige girdiğimizde oyuna farklı bir bakış açısı getirdiğimizi düşünüyorum."



"İkimiz de pas vermeyi seven adamlardık. Diğer adamları daha iyi hale getirmeye çalışmayı severdik. Ve sonrasında, kazanan kişilerdik. Önümüzde çok fazla kazanan olmadığından değil. Fakat oyunu oynayış ve oyuna yaklaşma şeklimiz, bence maçları izleme konusunda büyük bir etki yarattı diye düşünüyorum."



"LİGE GİRDİĞİMDE KOKAİN SORUNU VARDI..."



NBA, Bird ve Magic geldiği dönemde uyuşturucu kullanımı ve ırksal eşitsizlikler de dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıyaydı. Ancak bunu izleyen sezonlarda birkaç yeni yıldız yükselmeye başlamıştı.



Spears: Siz beyler lige girdiğinizde NBA nasıldı?



Bird: "Hatırlamanız gerek, lige girdiğimde kokain sorunları vardı. Yani, çok fazla uyuşturucu kullanımı vardı. David Stern'ün 1981'de, insanların All-Star Maçı'na gelmesi için bilet dağıtması gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Ancak 1984 yılı geldiğinde, NBA'in duygularında ve algılanma şeklinde bir değişme olduğunu anlayabilirdiniz. Sonra Isiah'nın [Thomas] gelişini, Jordan'ın, Patrick Ewing'in, Charles Barkley'nin, John Stockton'ın ve Karl Malone'un da geldiğini hatırlamanız gerekiyor. İsimleri saymaya devam edebiliriz. Ligimize giren ve bir başka seviyeye geçen bir grup adam."



"UYDU POPÜLERLEŞTİĞİNDE, DAHA ÇOK EVE GİRDİK"



Spears: Ama bununla birlikte, sen ve Magic bunun temeliydiniz...



Bird: "Biz ilktik. Ama hiçbir şeyi değiştirdiğimizi söylemek istemiyorum. Lakin oynama şeklimizle insanların NBA'i incelemelerini sağladık diyebilirim. O zaman uydu çanaklarının daha yeni çıktığını ve daha fazla eve girdiğimizi de hatırlamalısınız."



"Ve koleji de unutmamak lazım. Üniversitedeki finallerde birbirimize karşı oynadık. Ve insanlar halen o maçın şimdiye kadar en yüksek reyting alan basketbol maçlarından biri olduğunu söylüyorlar. Yani, belli ki bir etkimiz var. Ama bu ligi değiştirmedik."



Ayrı ayrı olarak, Larry Bird ve Magic Johnson oyun kariyeri boyunca toplam sekiz NBA şampiyonluğu elde etmişlerdi. Ve kabul etselerde, etmeseler de, basketbol oyununu sonsuza dek değiştirmişlerdi.