Bir NBA scout'ı, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'un oyun üzerindeki etkisini küçümseyen bir açıklamada bulundu.



Toronto Raptors ekibi muhabiri Doug Smith, bir scout'ın, çok yüksek rakamlı performanslar sergileyebilen Drummond hakkında pek olumlu olmayan görüşünü Twitter'da şu şekilde paylaştı:



"Çok saygı duyduğum bir NBA scout'ının bana Andre Drummond hakkında söylediklerini paylaşacağım:



'Size 30 sayı ve 20 ribaundlık bir katkı verebilir, ama yine de oyuna hiçbir etkisi olmayabilir.'"



27 yaşındaki Drummond, kariyerinde iki kez All-Star seçilmiş, ancak bireysel üretimi takım başarısına pek yansımamıştı.



Kariyerinde playofflara Detroit Pistons ile iki kez katılabilen Drummond, bu serilerde de süpürülmüştü ve maç başına 15.5 sayı, 11.0 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalamıştı.



Cavs'in ise, yakın zamanda yükselen yıldız Jarrett Allen'ı kadroya katmasıyla, Drummond'ı elden çıkaracağı düşünülüyor.



Sezonda 10-19'luk vasat altı bir dereceyle ilerleyen Cavaliers'da Drummond, bu sezon maç başına 17.5 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları yakalıyordu.



