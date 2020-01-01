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Bir GM: "Mitchell, şu anda LeBron, Curry ve Wade seviyesinde"

Batı Konferansı'ndan bir NBA yöneticisi, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın "LeBron James, Stephen Curry ve Dwyane Wade seviyesinde" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Batı Konferansı'ndan bir NBA yöneticisi, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın "LeBron James, Stephen Curry ve Dwyane Wade seviyesinde" olduğunu söyledi.

İsmini vermeyen yönetici, şu ifadeleri kullandı:

"Donovan Mitchell, sahada ve saha dışında lideriniz olabilme konusunda, Dwyane Wade, Stephen Curry ve LeBron James seviyesinde. Takımınızın yüzü olabilir. Ama Rudy varken bu mümkün mü bilemiyorum, çünkü bu görevi asıl üstlenen oydu."

Mitchell tam olarak NBA'in yüzü olmasa da, 23 yaşındayken gösterdiği yeteneği ve potansiyeli ile oldukça iyi biliniyor. Geçtiğimiz sezon Jazz için (ertelenmeden önce) 24.2 sayı, 4.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarına sahipti.


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