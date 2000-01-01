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Bir GM: "Durant çok hassas, Jordan'ın yanında oynayamazdı"

NBA'den bir takım yöneticisi, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile oynama konusunda sıkıntı çekeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'den bir takım yöneticisi, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile oynama konusunda sıkıntı çekeceğini söyledi.

ESPN'in "The Last Dance" belgesel serisi, basketbol taraftarlarına 1990'ların Chicago Bulls hanedanına benzersiz, sahne arkası bir bakış sunarken birkaç soru da sundu. Bu sorular arasında dikkat çeken nokta: "Michael Jordan modern NBA'de oynasaydı nasıl bir başarı elde ederdi?" şeklindeydi.

Bleacher Report'dan Ric Bucher kısa süre önce, bugünün NBA'inde oynasaydı, Jordan'ın çevresinde bir takım kurma konusunda bir makale yazdı ve "Air Jordan"ın, dominasyonunu savunmakta sorun yaşamayacağını belirtti.

Makale ayrıca, bir zamanlar Scottie Pippen tarafından "ikinci yıldız" olarak üstlenilen rolü oynayabilecek çocuklar da dahil olmak üzere, yöneticilerin Jordan'ı çevreleyecek ideal oyuncuları ele aldı.

Paul George ve Anthony Davis gibi oyuncular, Jordan ile birlikte gelişebilecek oyuncular olarak belirtildi. Ancak, bir Doğu Konferansı genel menajerine göre, Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant bu kategoride olmazdı.

Mevzubahis GM, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi isteğiyle 2. adam olmayacak bir adam var, o da KD. Michael ile oynamakta zorlanırdı. Çok hassas biri ve tüm şutları o kullanmak isterdi. Michael ona çok fazla şut kaçırdığı için bağırsa, bu hoşuna gitmezdi."


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