Bilal Meşe: 'Mesut Özil; adamsın, adam'

Milliyet Gazetesi yazarlarından Bilal Meşe, "Bir futbolcudan çok daha fazlası" başlığıyla yazdığı şköşe yazısında, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkında değerlendirmelerde bulundu.Mesut Özil'in ne kariyeri tartışılır, ne de kumaşı...Özil sadece sahada değil, sosyal hayatın içinde de çok önemli işlere imza attı. Ne kazandı, ne kadar parası var, bizi zerre ilgilendirmez.Mesut, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan insanlara hiç ama hiç duyarsız kalmadı. Kelimenin tam anlamıyla Mesut Özil, iyi futbolcu olmanın yanı sıra gerçek bir 'hayır sever' unvanının da sahibidir.Hangisini yazsak?İngiltere'de 'Big Shoe Vakfı' için bağış yaparak bin çocuğun ameliyat masraflarını karşıladı.Suriyeli mültecileri hiçbir zaman ihmal etmedi, yemek ve erzak yardımı yaptı. Özil, Kızılay'a büyükçe bir yardım yaparak yaklaşık 16 bin mültecinin yemek ihtiyacını karşıladı.Londra'da yaşadığı 7.5 yılda okulların ve kimsesiz çocukların hep yardımına koştu.Öyle ki Özil, her ay çeşitli ülkelerden bir çocuğun sağlık ve ameliyat masraflarını üstlenmeye devam ediyor.Afrika'daki çocuklara gönderilen hediyelerin haddi - hesabı yok.Tanzanya ve Uganda'da bine yakın çocuğu tedavi ettirdi.Gana, Nijerya ve Kenya'da spor tesisleri yaptırdı.Özil'in iyilikleri bunlarla da bitmiyor, liste uzayıp gidiyor...Mesut'un bu duyarlılığını okudukça inanın duygu seline kapılıyorum. O bir futbolcudan daha fazlası, o bir iyilik abidesi ve yardım sever olarak örnektir.Helal olsun kardeşimize...Adamsın, adam...Allah gönlüne göre versin, Fenerbahçe'de yolun açık, şansın bol olsun güzel insan...