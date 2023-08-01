Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley, LA Clippers'ın COVID-19 salgını yayılmadan ve NBA bubble'ı kurulmadan önce 2020'de şampiyonluk adayı olduğunu söyledi.



Beverley, NBA'in 2020'de Orlando'daki bubble ortamı oluşturulmadan önce Clippers'ın NBA şampiyonluğu için rekabet edebilecek bir takım olduğuna olan inancını paylaştı.



35 yaşındaki oyuncunun tweet'i, 'NBA Memes' isimli hesap tarafından Clippers kadrosunun bir fotoğrafına "Bu kadronun gerçekten şampiyon olacağını sanmıştık" ifadesiyle yapılmış olan paylaşımına yanıt olarak geldi.



Beverley, bu paylaşıma karşılık olarak "Bubble olana kadar öyleydik" ifadelerini kullandı.



2019-20 NBA sezonunda Clippers, Kawhi Leonard ve Paul George'un yer aldığı kadroyla güçlü bir şampiyonluk adayı olarak görülüyordu. Normal sezon boyunca potansiyelini sergilemeyi başarmış olan ekip, Batı Konferansı'nda ikinci sıraya kadar yükselmişti.



Ancak lig, COVID-19 sonrası Orlando'da Walt Disney World'deki bubble ortamında kaldığı yerden devam ettiğinde, Clippers ekibi performansını etkileyen zorluklar ve engellerle karşılaşmıştı. Yeteneklerine ve beklentilere rağmen, takım playoffların ikinci turunda Denver Nuggets tarafından elenmişti.



