Beverley: "Embiid, tarihin en iyi bireysel sezonunu geçirme yolunda"

Philadelphia 76ers point guardı Patrick Beverley, Joel Embiid'in "basketbol tarihinin en iyi sezonunu" geçirme yolunda ilerlediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Beverley: 'Embiid, tarihin en iyi bireysel sezonunu geçirme yolunda'
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04 Ocak 2024 14:17
Son güncelleme 04 Ocak 2024 14:22
Philadelphia 76ers point guardı Patrick Beverley, Joel Embiid'in "basketbol tarihinin en iyi sezonunu" geçirme yolunda ilerlediğini söyledi.

Kendi podcast'i olan 'Pat Bev podcast'te konuşan Beverley, geçtiğimiz sezonki MVP performansına bu yıl kaldığı yerden devam eden Embiid'in şu anda bulunduğu seviyeye kimsenin ulaşamadığını belirtti:

"Eğer bu sezonu şu an oynadığı şekilde tamamlarsa, bu, basketbol tarihinin en iyi bireysel sezonu olur. Bu sizi ligin en iyi pivotu değil, dünyanın en iyi oyuncusu yapar.

Jo apayrı bir seviyede ve kimsenin o noktaya yakın olduğunu bile düşünmüyorum. Michael Jordan'la neredeyse başa baş gibi!"

Maç başına 34,8 sayı, 11,8 ribaund, 6,2 asist ve 2,0 blok ortalamalarıyla bireysel olarak harika bir sezon geçiren Embiid, bununla birlikte 76ers takımını Doğu Konferansı'nda 23-10'luk dereceyle üçüncü sıraya taşımış durumda.

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