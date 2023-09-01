Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley, eski takım arkadaşı Anthony Edwards'ın "eninde sonunda" Minnesota Timberwolves'tan 'ayrılacağını' öne sürdü.



Gilbert Arenas'ın "Gil's Arena" programında yer alan 76ers guardı, Edwards'ın yeteneklerinin basketbolseverler tarafından daha sık görülmesi gerektiğini düşündüğü için, bir gün Minnesota'dan ayrılacağını söyledi:



"Minnesota'dan gidecek. Yani bu işler hep böyledir. Ve bu Minnesota'ya saygısızlık değil. Sadece, kişiliğiyle dünyayı basketbol aracılığıyla değiştirebilecek biri olduğu için.



Ben de Minnesota'da oynadım. Minnesota'ya veya küçük pazar takımlarına karşı bir eleştirim yok. Ama kendisi izlenmesi gereken tipte bir oyuncu. Onu daha çok görmek gerekiyor. Ve Minnesota'nın şu anda 9-10 ulusal TV maçı yayınlamasına imkân yok."



Şu anda ortaya koyduğu şeyler, izleme şansı yakaladığınızda daha farklı görünüyor. Televizyonda 30 ulusal maç yayınlandığında durum çok farklı. Bunu her gece görmüş oluyorsunuz."



2022-23 sezonunda sayı (24,6), ribaund (5,8), asist (4,4) ve şut isabeti (%45,9) oranlarında kariyerinin en yüksek rakamlarını yakalayan ve ilk kez All-Star seçilen Edwards, bunun sonucunda değeri beş yıllığı 260 milyon doları bulabilecek bir maksimum çaylak sözleşme uzatması imzalamaya hak kazanmıştı.



