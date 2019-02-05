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Beşiktaş'tan Adriano hamlesi! Gelecek sezon...

Beşiktaş yönetimi, takımın tecrübeli isimlerinden biri olan Adriano ile ilgili kararını verdi.

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'tan Adriano hamlesi! Gelecek sezon...
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05 Şubat 2019 11:44
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldız Adriano'nun Mayıs'ta bitecek sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor.

Şenol Güneş'in gözdesi olan ve 34 yaşında olmasına rağmen profesyonelliğiyle yönetimi memnun eden Sambacı'ya 1+1 yıllık kontrat teklifi edileceği öğrenildi. Adriano'nun da teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor maçı sonrası kendisine başta ülkesi Brezilya ve Çin olmak üzere birçok teklifin geldiğini ancak Siyah-Beyazlı kulüpte kalmak istediğini söylemişti.

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