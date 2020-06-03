Beşiktaş'tan 1986-87 sezonu için Galatasaray'a cevap

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı üzere 1986-87 sezonu için TFF'ye başvurduğunu açıklamasının üzerinde bir cevap veren Galatasaray'ın "Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır." açıklamasındaki iddialara yanıt verdi.



Beşiktaş'ın açıklamasında, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir." ifadeleri yer aldı.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Beşiktaş'ın başvurusuna böyle cevap vermişti.





Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmesi için başvuru yaptıklarını hatırlatan Çebi "

" dedi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasından hemen önce Mesut Bakkal, Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. İşte Mesut Bakkal'ın açıklamaları; "

"

"

"

Mesut Bakkal'ın kitabındaki itirafları üzerine siyah-beyazlı yöneticiler "1986-87 şampiyonluğunun Beşiktaş'a verilmesi" için TFF'ye başvuruda bulundu. Galatasaray da Bakkal'ı "Asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulunduğu gerekçesiyle" savcılığa şikayette bulundu. Tecrübeli Hoca'yla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Denizlispor'da oynarken İstanbul'daki Beşiktaş maçından önce Galatasaray tarafından ağırlandık. Ergun Gürsoy'un bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksitimizden fazlaydı. Kişi başı ikişer milyondu. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Maç 1-1 bitti, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın eline geçti."

1986-87 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk için yarışıyordu. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala kendi evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş öne geçmesine rağmen 85'te yediği golle puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan 10 fazlaydı. Beşiktaş, Denizlispor'u yense Galatasaray ile aynı puana sahip olacak ve sezonu averajla şampiyon olarak kapatacaktı...

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için yaptıkları başvuruyu eleştiren, Galatasaray Kulübünün açıklamasına tepki gösterdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama, "Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda," ifadeleriyle başladı."Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir."Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir.Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi.Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."