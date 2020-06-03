Beşiktaş'tan 1986-87 sezonu için Galatasaray'a cevap

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı üzere 1986-87 sezonu için TFF'ye başvurduğunu açıklamasının üzerinde bir cevap veren Galatasaray'ın "Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır." açıklamasındaki iddialara yanıt verdi.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir." ifadeleri yer aldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için yaptıkları başvuruyu eleştiren, Galatasaray Kulübünün açıklamasına tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama, "Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-1987 sezonu şampiyonluğunun kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonuna yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır." ifadeleriyle başladı.
"Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübünün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonudur." şeklinde süren açıklamada şu görüşler yer aldı:
"Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir. Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Beşiktaş'ın başvurusuna böyle cevap vermişti.
"Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir.
Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi.
Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."
ÇEBİ: "TFF, KUPAMIZI VERSİN"
Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmesi için başvuru yaptıklarını hatırlatan Çebi "Mesut Bakkal Bey'in ifadeleriyle belirtmiş olduğu 1986-1987 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının verilmesi için başvuru yaptık. TFF'nin en kısa zamanda cevap vermesini arzu ediyoruz." dedi.
"SUÇ OLSA ALIR MIYDIK?"
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasından hemen önce Mesut Bakkal, Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. İşte Mesut Bakkal'ın açıklamaları; "Yolda, alışverişte, bakkalda, manavda kim görse bana hala 40 sene önce yaşanmış, sırf mizah olsun diye hiçbir maddi değer gözetmeden eşe dosta yazılmış bir kitapta yazdığım 'teşvik primi'ni soruyorlar. Diyorum ki 'O dönemdeki insanların bir kısmı öldü. O günkü şartlar da, kanun, hak, hukuk, adalet anlayışı da değişti.' Eğer teşvik primi o gün suç olsaydı ben anlatır mıydım böyle bir mevzuyu? Gel de bunu bugünkülere anlat! Medyamız da maalesef 40 yıl geriden geliyor."
"22 YAŞINDAYDIM! ABARTILDI"
"1986 yılında yaşanmış bir hatıranın abartılı bir şekilde anlatılmasını kabul edemiyorum. O dönemde teşvik primi TFF Disiplin Talimatı'nda suç değildi. Hatta o dönemlerde çok normaldi, sıradandı. Suç olsa bunu kabul eder miydik? 1992-93'te Afyon'a gittim kiralık olarak. İlk idmanda sakatlandım, Denizli'ye geri döndüm. Aldığım yüklü transfer ücretini de iade ettim, Fair Play'a aday gösterildim. Bir sonraki sayfada bu hatıramı anlatıyorum, ama kimse bunu konuşmuyor!"
SORUŞTURMA AÇILDI
Mesut Bakkal'ın kitabındaki itirafları üzerine siyah-beyazlı yöneticiler "1986-87 şampiyonluğunun Beşiktaş'a verilmesi" için TFF'ye başvuruda bulundu. Galatasaray da Bakkal'ı "Asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulunduğu gerekçesiyle" savcılığa şikayette bulundu. Tecrübeli Hoca'yla ilgili soruşturma başlatıldı.
MESUT BAKKAL
Kitabında ne demişti?
"Denizlispor'da oynarken İstanbul'daki Beşiktaş maçından önce Galatasaray tarafından ağırlandık. Ergun Gürsoy'un bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksitimizden fazlaydı. Kişi başı ikişer milyondu. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Maç 1-1 bitti, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın eline geçti."
1986-1987 SEZONU
O maçta ne olmuştu?
1986-87 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk için yarışıyordu. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala kendi evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş öne geçmesine rağmen 85'te yediği golle puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan 10 fazlaydı. Beşiktaş, Denizlispor'u yense Galatasaray ile aynı puana sahip olacak ve sezonu averajla şampiyon olarak kapatacaktı...
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Beşiktaş'ın açıklamasında, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir." ifadeleri yer aldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için yaptıkları başvuruyu eleştiren, Galatasaray Kulübünün açıklamasına tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama, "Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-1987 sezonu şampiyonluğunun kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonuna yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır." ifadeleriyle başladı.
"Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübünün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonudur." şeklinde süren açıklamada şu görüşler yer aldı:
"Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir. Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Beşiktaş'ın başvurusuna böyle cevap vermişti.
"Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir.
Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi.
Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."
ÇEBİ: "TFF, KUPAMIZI VERSİN"
Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmesi için başvuru yaptıklarını hatırlatan Çebi "Mesut Bakkal Bey'in ifadeleriyle belirtmiş olduğu 1986-1987 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının verilmesi için başvuru yaptık. TFF'nin en kısa zamanda cevap vermesini arzu ediyoruz." dedi.
"SUÇ OLSA ALIR MIYDIK?"
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasından hemen önce Mesut Bakkal, Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. İşte Mesut Bakkal'ın açıklamaları; "Yolda, alışverişte, bakkalda, manavda kim görse bana hala 40 sene önce yaşanmış, sırf mizah olsun diye hiçbir maddi değer gözetmeden eşe dosta yazılmış bir kitapta yazdığım 'teşvik primi'ni soruyorlar. Diyorum ki 'O dönemdeki insanların bir kısmı öldü. O günkü şartlar da, kanun, hak, hukuk, adalet anlayışı da değişti.' Eğer teşvik primi o gün suç olsaydı ben anlatır mıydım böyle bir mevzuyu? Gel de bunu bugünkülere anlat! Medyamız da maalesef 40 yıl geriden geliyor."
"22 YAŞINDAYDIM! ABARTILDI"
"1986 yılında yaşanmış bir hatıranın abartılı bir şekilde anlatılmasını kabul edemiyorum. O dönemde teşvik primi TFF Disiplin Talimatı'nda suç değildi. Hatta o dönemlerde çok normaldi, sıradandı. Suç olsa bunu kabul eder miydik? 1992-93'te Afyon'a gittim kiralık olarak. İlk idmanda sakatlandım, Denizli'ye geri döndüm. Aldığım yüklü transfer ücretini de iade ettim, Fair Play'a aday gösterildim. Bir sonraki sayfada bu hatıramı anlatıyorum, ama kimse bunu konuşmuyor!"
SORUŞTURMA AÇILDI
Mesut Bakkal'ın kitabındaki itirafları üzerine siyah-beyazlı yöneticiler "1986-87 şampiyonluğunun Beşiktaş'a verilmesi" için TFF'ye başvuruda bulundu. Galatasaray da Bakkal'ı "Asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulunduğu gerekçesiyle" savcılığa şikayette bulundu. Tecrübeli Hoca'yla ilgili soruşturma başlatıldı.
MESUT BAKKAL
Kitabında ne demişti?
"Denizlispor'da oynarken İstanbul'daki Beşiktaş maçından önce Galatasaray tarafından ağırlandık. Ergun Gürsoy'un bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksitimizden fazlaydı. Kişi başı ikişer milyondu. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Maç 1-1 bitti, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın eline geçti."
1986-1987 SEZONU
O maçta ne olmuştu?
1986-87 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk için yarışıyordu. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala kendi evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş öne geçmesine rağmen 85'te yediği golle puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan 10 fazlaydı. Beşiktaş, Denizlispor'u yense Galatasaray ile aynı puana sahip olacak ve sezonu averajla şampiyon olarak kapatacaktı...
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