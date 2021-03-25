Beşiktaş'ta sağ kanada Jaba sürprizi

UOL, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği PAOK'un sağ kanat oyuncusu Leo Jaba'da rakibinin Beşiktaş olduğunu yazdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sağ kanada Jaba sürprizi
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25 Mart 2021 11:29
Beşiktaş'ın Ghezzal'ın kalmama, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin uzatılmama ve Hasic'in de kiralanma ihtimaline karşı hazırlık yapmaya devam ediyor.

Sürpriz bir iddia ise Brezilya'dan geldi. UOL, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği PAOK'un sağ kanat oyuncusu Leo Jaba'da rakibinin Beşiktaş olduğunu yazdı.

PAOK 3.5 milyon euro'ya aldığı sözleşmesine de 20 milyon euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yi kadro dışı bıraktı. 



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