Beşiktaş'ta Ljajic eskiye döndü

Adem Ljajic, bu sezonki performansıyla çok konuşulmuştu ancak geri dönüşün sinyallerini verdi

Abone Ol
Beşiktaş'ta Ljajic eskiye döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 11:49
Beşiktaş'ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

Son dönemde form olarak toparlanmaya başlayan Sırp futbolcu, önceki günkü Fatih Karagümrük karşılaşmasına sonradan dahil olup sadece 16 dakika sahada kalsa da hırsıyla eski günlerden kesitler sergiledi. Karagümrük maçında attığı gol, VAR'a takılan Ljajic, yine de takım arkadaşları tarafından havaya kaldırılarak kutlanmıştı. Yıldız isim, dünkü idmanda da pozitif görüntüsüyle dikkat çekti.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için