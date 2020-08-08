Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile kader toplantısı

Beşiktaş yönetimi son zamanlarda başını en çok ağrıtan konulardan biri olan Dorukhan Toköz krizini çözmek için harekete geçiyor...Siyah- Beyazlılar 1 yıl sözleşmesi kalan ve ismi Fenerbahçe ile anılan milli futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapmayı planlıyor.Dorukhan daha önce yapılan görüşmede maaşında önemli oranda bir zam talep etmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş yönetimi yıldız futbolcunu mutlaka elinde tutmak istiyor.