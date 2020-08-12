Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson krizi

Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'la ilgili olarak yeni gelişme yaşandı.



Beşiktaş'ın şimdiden efsane oyuncuları arasında yer alan Atiba Hutchinson, daha önce 500 bin euroya 'evet' demişti. Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ın yıllık ücretlerini yarı yarıya indirmelerinden sonra yönetim Atiba'ya 400 bin euro önerdi.



Kanadalı futbolcu teklifi kabul etmedi ve bu duruma sinirlendiği için dün akşamki idmana çıkmadı. Yıldız futbolcuyla yapılacak yeni görüşmede anlaşmanın sağlanması bekleniyor.



