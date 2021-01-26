Beşiktaş'ta Atakan Üner 1. Lig'e kiralandı

Beşiktaş, sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarkan Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakan'ın kiralanması için Beşiktaş ile anlaştıklarını ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.Beşiktaş'ın sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 3 maçta 66 dakika süre alırken, bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 74 dakika sahada kaldı.Beşiktaş'ın altyapısından gelen Kartal Kayra Yılmaz da, sezon sonuna kadar 1. Lig ekibine kiralanmıştı. Beşiktaş geçtiğimiz sezon da bir diğer oyuncusu Ajdin Hasic'i 1. Lig ekibine kiralamıştı.