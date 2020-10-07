Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu

Beşiktaş, yabancı sınırı nedeniyle Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'in ardından Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu
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07 Ekim 2020 22:14
14 yabancı sınırı nedeniyle kadrosundan 4 oyuncunun lisansını çıkaramayacak olan Beşiktaş'ta son isim Tyler Boyd oldu.

Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askoya alan siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesini de dondurdu.

Beşiktaş'ta lisansı askıya alınma ihtimali olan Adem Ljajic ve Georges Kevin N'Koudou da böylece takımda yer buldu.



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