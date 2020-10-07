Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu

14 yabancı sınırı nedeniyle kadrosundan 4 oyuncunun lisansını çıkaramayacak olan Beşiktaş'ta son isim Tyler Boyd oldu.



Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan ve lisanslarını askoya alan siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesini de dondurdu.



Beşiktaş'ta lisansı askıya alınma ihtimali olan Adem Ljajic ve Georges Kevin N'Koudou da böylece takımda yer buldu.



