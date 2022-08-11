Beşiktaş'tan Samy Mmaee için ilk teklif

Beşiktaş'ta stoper arayışı sürüyor. Siyah beyazlılar, Macaristan'ın Ferencvaros takımında oynayan Samy Mmaee için resmi temaslara başladı.



Beşiktaş'ın Faslı oyuncu için ilk teklifi 1.3 milyon Euro. 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istemeyen Macar ekibi, siyah beyazlıların önerdiği bonservis bedelini kabul etmedi.



Beşiktaş'ın Mmaee için bir kez daha Ferencvaros ile temasa geçecek.



Yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde siyah beyazlılar Faslı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Macar ekibinde 3. sezonunu geçiren Samy Mmaee, geçen sezon 37 maçta forma giydi. 25 yaşındaki stoper, 9 kez Fas milli takımında görev yaptı.





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