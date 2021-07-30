Beşiktaş'tan Ghezzal için özel sözleşme!

Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal ile yapacağı yeni sözleşemeye özel maddeler koyacak.

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Beşiktaş'tan Ghezzal için özel sözleşme!
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30 Temmuz 2021 11:13
Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal bu yaz transfere damga vuran isim oldu.

Ghezzal siyah-beyazlı formayla 38 maçın tamamında oynar, Beşiktaş hem ligi hem Türkiye Kupası'nı, kazanır hem de Şampiyonlar Ligine katılır, üstüne üstlük bir de Avrupa'dan bir kupa alınır, Cezayirli oyuncu da gol ve asist sayısında 20'nin üzerine çıkarsa yaklaşık 3.8 milyon euro'luk bir parayı cebine koyacak.

Beşiktaş'tan senelik 2.25 milyon euro garanti ücret alacak olan Ghezzal'ın, galibiyetlerdeki puan başına 4 bin euro'luk primi, 500 bin euro'luk da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi ayrıca yer alıyor.


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