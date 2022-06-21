Beşiktaş'tan Ali Gholizadeh için yakın takip!

Fransız basını, Rennes'in bu yaz transfer politikasına dair bir haber kaleme aldı.'in, yaz transfer döneminde birçok hedefi olduğu vurgulanırken, bu isimlerden birinin Charleroi forması giyenolduğu aktarıldı. Ancak İranlı futbolcuyu tek isteyen kulübün Fransız ekibi olmadığı, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye ve Polonya'dan da izlendiği belirtildi.Türkiye'den Ali Gholizadeh'yi izleyen kulüp olarakgösterilirken, Polonya'dan ise'ın oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.2018'den bu yana Belçika temsilcisi Charleroi forması giyen Ali Gholizadeh'in takımıyla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 10 numarada ve kanatlarda forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.