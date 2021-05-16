Beşiktaş'ta yönetimden dudak uçuklatan şampiyonluk primi!

Beşiktaş Yönetimi, 16. şampiyonluk için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yönetimden dudak uçuklatan şampiyonluk primi!
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16 Mayıs 2021 10:09
Beşiktaş Yönetimi, 16. şampiyonluk için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Siyah-beyazlıların, teknik heyet ve futbolculara toplam 2 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon lira) prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi.

'Allah bize yardım etti'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi son derece zorlu şartlar altında şampiyonluğa ulaştıklarının altını çizdi.

Sahaya inerek teknik heyet ve oyuncularla birlikte şampiyonluğu kutlayan Çebi, "Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi, 40 maç vardı, kupa vardı, hep zor şeyler vardı. Pandemi vardı. Allah bize yardım etti. Sergen Yalçın hocanın, teknik kadronun ve oyuncuların sayesinde şampiyon olduk. Yeni şampiyonluklar yaşamak istiyoruz, böyle devam" dedi.

Başkan Çebi, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 19.03'te şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta kaldırmak için TFF ile görüşeceklerini de bildirdi. 

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