Beşiktaş'ta yeni görev; Savunmayı geliştir

Sezon başı hazırlık maçlarında skor olarak kısır bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, taraftarını korkutmuştu. Ancak Süper Lig'in başlamasıyla birlikte siyah-beyazlı takım rakip kaleleri topa tutmuştu.



HÜCUM TAMAM



Kartal, son kaybedilen Başakşehir maçı hariç her mücadelede skor yaptı. Beşiktaş geride kalan süreçte rakip filelere toplam 14 gol atmıştı. Bu sıkıntının çözülmesi sonrası şimdi iş kaleyi sağlama almaya geldi.



SIRA SAVUNMADA



Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, 6 maçta 8 gol yenmesi üzerine savunma için kolları sıvadı. Takımın yediği gollere engel olmak için yardımcılarıyla sıkı çalışmalar yapan Fransız hoca, önce orta sahayı sağlama almaya çalışacak. Ismael, bu konuda Josef'i savunma önünde topu ilk karşılayacak adam olarak düşünüyor. Fransız çalıştırıcı, stoperde de Necip'ten vazgeçip Saiss'in yanında Tayyip Talha'yı deneyecek.



Antrenmanlarda takım halinde defans çalışmaları yaptıran tecrübeli hoca, özellikle rakiplere şut imkanı verilmemesi için alan savunma sistemi üzerinde duruyor. Ismael'in eli sakat olan Welinton'un da gelmesiyle daha da rahatlayacak.







