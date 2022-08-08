ISMAEL AYRILMASINI İSTEMEDİ

SAISS İLE BİRLİKTE OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR

WELINTON'UN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım bir taraftan kadrosunu güçlendirirken, diğer taraftan da kadrosunda bulunan oyunculara teklif geliyor. Beşiktaş'ta Arap Yarımadası'ndan Welinton için gelen teklif kafaları karıştırdı.750 bin euro seviyelerinde bonservis önerildiği öğrenilen 33 yaşındaki futbolcu Welinton'un ayrılmasını teknik direktör Valerien İsmael'in istemediği öğrenildi.Fransız çalıştırıcının defansın göbeğinde Saiss ile birlikte iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü Brezilyalı futbolcuya, "Gitme" dediği ancak; Welinton'ın tavrının ayrılmaktan yana olduğu iddia edildi.1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti. Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.