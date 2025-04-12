Beşiktaşlı taraftarlardan takıma büyük tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir maçının 75. dakikasında "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratı yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı. Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı taraftarlardan takıma büyük tepki!
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12 Nisan 2025 21:32
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan bir tepki geldi.

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın 75. dakikasında, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundu.

Beşiktaş, bu dakikada Başakşehir karşısında 1-0 gerideydi. Siyah-beyazlılar, 76. dakikada Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştü. Beşiktaşlı taraftarlar, golden sonra da bu tezahürata devam etti.

Siyah-beyazlı tribünler, mücadelenin kalan bölümünde de oyunculara tepki göstermeye devam etti.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ BOŞALTMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.

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