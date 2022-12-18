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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yüzünü güldüren isimler!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde geri dönmek isteyen Beşiktaş, Antalya kampını en iyi şekilde değerlendirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de performanslarıyla yüzünü güldüren isimler oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yüzünü güldüren isimler!
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18 Aralık 2022 11:25
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Beşiktaş
Dünya Kupası öncesinde Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve sonrasında takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i geçiren Beşiktaş, şampiyonluk için mücadelesini sürdürmek istiyor. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada İstanbul'daki ilk hazırlık programının ardından soluğu Antalya'da alan Siyah-Beyazlılar, 12 günü Serik'te geçirdi.

GEDSON VE REDMOND BÜYÜLÜYOR

Buradaki çalışmalarda performans olarak diğer isimlerin önüne geçen Gedson Fernandes ve Nathan Redmond, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözdeleri oldular. Portekizli futbolcunun orta alanda sorumluluk alıp oyunu her iki yönde çok etkili oynaması dikkat çekti. Radmond ise hücumda sıkıntı yaşanan her iki kanada hareketlilik getirdi.

ÖZEL MAÇLARA YANSIDI

Sağ ve solda oynama özelliği olan yıldız oyuncunun istekli futbolu, teknik ekibin yüzünü güldürdü. Güneş, taktik çalışmalarda oyunu bu iki ismin üstüne kurması özel maçlara da yansıdı. Şenol Güneş, bu ikilinin etkisiyle büyük bir çıkış yakalayacaklarına inanıyor.

TEK EKSİK GHEZZAL

Kara Kartal'da tek eksik Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal. Dünya Kupası sonrası çarşamba günü takıma katılacak olan Faslı stoper Romain Saiss'in Gaziantep deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Hollandalı forvet Wout Weghorst'un ise yarın akşamki idmanda olacağı belirtildi. 

 
 

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