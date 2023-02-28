Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Dele Alli ve Jackson Muleka, Antalyaspor karşısında kredilerini bitirdi. Şenol Güneş'in kalan maçlarda bu oyunculara 11'de forma vermeyeceği ifade edildi.



KESİN AYRILIYOR



Everton'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Dele Alli ile kesinlikle yola devam edilmeyecek. Ghezzal'ın ısınırken sakatlanması nedeniyle Antalyaspor maçına 11'de başlayan ancak 45 dakika sahada kalabilen İngiliz futbolcu ülkesine dönecek.



Muleka'nın ise kalan maçlarda bulacağı sınırlı şansları da kullanamaması durumunda kiralık veya bonservisiyle birlikte elden çıkarılacağı belirtildi.



Beşiktaş sezon başında 3 milyon 350 bin euro karşılığında Stantard Liege'den kadrosuna kattığı Muleka'ya 5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.



PARASININ PEŞİNDE



Kartal'da Dele Alli ve Jackson Muleka'nın yanı sıra Kevin Nkoudou'nun da bileti kesildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada kadroya almadığı Kamerunlu futbolcuyu takımda düşünmediğini ifade etmişti.



Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nkoudou gitmeyi kabul etmezse kalan maçlarda kadroda yer bulamayacak. Deneyimli futbolcu büyük olasılıkla kadro dışı da bırakılacak.



Kevin Nkoudou'nun sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar olan garanti ücretlerini istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise 28 yaşındaki oyuncuya ödeme yapmadan karşılıklı anlaşmayla yolları ayırmaya çalıştığı belirtildi. Bazı Arap kulüpleriyle görüşme halinde olan yıldız futbolcunun durumunun birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.







