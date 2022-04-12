Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz yuvadan uçuyor ama altyapısından yetiştiği kulübüne ciddi gelir sağlayarak...



Siyah beyazlıların sahasında Alanyaspor'u muhteşem bir futbolla 4-1 yendiği maçta genç sol bek oldukça başarılı bir performans sergiledi. İngiltere, Almanya ve İtalya'dan gelerek maçı izleyen temsilciler, oyundan çıkarıldığında Valerien Ismael'in özel olarak tebrik ettiği 21 yaşındaki oyuncuya hayran kaldı.



PAZARLIK KIZIŞACAK



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Serie A'dan Torino ile Almanya Bundesliga'dan Stuttgart, sezon sonunda genç oyuncuyu kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışacak. Şu anda en yüksek teklifi veren takımın 6 milyon euro seviyesine ulaştığı öğrenildi.



Beşiktaş yönetimi ise transfer sezonunda yaşanacak pazarlıklar sonrası rakamın 10 milyon euroya yükseleceğini ön görüyor.



ISMAEL'İN GELİŞ SEBEBİ



Beşiktaş yönetiminin Valerien Ismael'i tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri transfer geliri sağlaması. Başarılı teknik adam, genç oyuncuları kısa sürede parlatarak yüksek bedellerle satışına katkıda bulunuyor. Fransız çalıştırıcının gelecek sezon sonunda en az üç oyuncunun Avrupa'ya transferini sağlamak olduğu öğrenildi.





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