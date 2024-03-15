Beşiktaş'ta Fernando Santos eski formunu yakalayamadı!

Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos, takımının başında gösterdiği performans ile şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Kariyerinde başta Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 8 kupa kaldıran Portekizli hoca, eski formunu henüz yakalayamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Fernando Santos eski formunu yakalayamadı!
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15 Mart 2024 11:19
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, geldiği ilk günlerde kulübe ve oyunculara kattığı hava ile olumlu sinyaller vermişti. Ancak geçen süre içerisinde oynanan futbol ve alınan sonuçlar, Santos'un standartlarının altında kaldı.

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde daha önce favori olmadığı turnuvalarda şampiyonluk yaşamış ve önemli kupalar kaldırmıştı. 69 yaşındaki teknik adam, en büyük başarısını ise 2016 yılında Portekiz'i çalıştırdığı dönemde Avrupa şampiyonu olarak elde etmişti.

ÖNEMLİ KUPALAR KAZANMIŞTI

Porto ve Atina'da da kupalar kaldıran Santos, şimdiye kadar Beşiktaş kariyerinde eski günlerinin uzağında kaldı. Takıma sistemini oturtmakta zorlanan tecrübeli hoca, çıktığı 13 maçın 7'sinden galip ayrılırken, diğer 6 karşılaşmada ise puan kayıpları yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, zirvenin çok uzağında kalıp, lige havlu atsa da sezonun geri kalanı için önemli bir hedefi var. Santos, Türkiye Kupası'nda mutlu sona uzanıp, ligde ve Avrupa'da hüsran ile sonuçlanan sezona rağmen taraftarına bir teselli vermek istiyor.   

 
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