Beşiktaş'ta düşüşün sebebi Rafa Silva!

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Rafa Silva, sezona iyi bir başlangıç yapsa da; Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 13 maçta sadece 1 gol, 1 asist üretebildi. Tek golünü Konyaspor maçında atarken, tek asistini Lyon deplasmanında yaptı.
Rafa Silva'nın yaşadığı performans kaybı, bu süreçte beklediği çıkışı yakalayamayan Beşiktaş'ı da doğrudan etkiledi. Siyah-beyazlı takım ligdeki son 5 maçta 1 kez kazanırken 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte 10 puan kaybeden Kartal, zirveden de 10 puan uzaklaştı.
SEZON BAŞI PERFORMANSI
Portekizli yıldız; TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmuştu.
TEKLİF GELİRSE GÖNDERİLECEK
Öte yandan Beşiktaş'ta devre arasında gönderilecek futbolcular ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bakhtiyor Zaynutdinov ve Arthur Masuaku'nun ciddi talipleri çıkması halinde gönderilmelerine sıcak bakılıyor.
Rafa Silva'nın yaşadığı performans kaybı, bu süreçte beklediği çıkışı yakalayamayan Beşiktaş'ı da doğrudan etkiledi. Siyah-beyazlı takım ligdeki son 5 maçta 1 kez kazanırken 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte 10 puan kaybeden Kartal, zirveden de 10 puan uzaklaştı.
SEZON BAŞI PERFORMANSI
Portekizli yıldız; TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturmuştu.
TEKLİF GELİRSE GÖNDERİLECEK
Öte yandan Beşiktaş'ta devre arasında gönderilecek futbolcular ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bakhtiyor Zaynutdinov ve Arthur Masuaku'nun ciddi talipleri çıkması halinde gönderilmelerine sıcak bakılıyor.