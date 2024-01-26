Yeni sezon için dış transferde çalışmalarını sürdüren, iç transferde de gaza bastı.Kara Kartal'da geleceği en merak konusu olan isimlerden ikisive'dı.Buna göre iki futbolcunun yeni sezon planlamasında yüksek ihtimalle yer almayacağı öğrenildi. Ancak iki futbolcunun göstereceği performansa göre teknik direktörCenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.Salih Uçan ise bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 27 maçta 3 gol ve 5 asiste imza attı.