  •  
    G.Saray'da Bursa maçı öncesi iki sakatlık şoku
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya'da Neptunas'a 78-63 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 21:46
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya kulübü Neptunas'a 78-63 yenildi.

Neptunas, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12, ikinci çeyreğini ise 38-33 önde geçti.

Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran Neptunas, mücadeleyi de 78-63 kazandı.

21 sayı kaydeden Weaver, Neptunas'ın, 18 sayıyla oynayan Buva da Beşiktaş'ın en skoreri oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk yenilgisini, Neptunas ise ilk galibiyetini aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için