Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya kulübü Neptunas'a 78-63 yenildi.
Neptunas, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12, ikinci çeyreğini ise 38-33 önde geçti.
Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran Neptunas, mücadeleyi de 78-63 kazandı.
21 sayı kaydeden Weaver, Neptunas'ın, 18 sayıyla oynayan Buva da Beşiktaş'ın en skoreri oldu.
Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk yenilgisini, Neptunas ise ilk galibiyetini aldı.
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Neptunas, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12, ikinci çeyreğini ise 38-33 önde geçti.
Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran Neptunas, mücadeleyi de 78-63 kazandı.
21 sayı kaydeden Weaver, Neptunas'ın, 18 sayıyla oynayan Buva da Beşiktaş'ın en skoreri oldu.
Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk yenilgisini, Neptunas ise ilk galibiyetini aldı.
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