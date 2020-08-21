Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
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21 Ağustos 2020 12:47
Beşiktaş, PAOK ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı takım listesini açıkladı.

Beşiktaş'ta Nicolas-Isimat Mirin kadroda yer almadı. Genç oyunculardan Ajdin Hasic kadroda kendine yer buldu. Ayrıca, yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye yazıldı. Forvet olarak Cyle Larin dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın PAOK kadrosu:




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