Beşiktaş, sakatlıklarda Avrupa'da zirvede

Sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş, bu konuda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Kartal'da şu anda 14 futbolcu yaşadıkları sorunlar nedeniyle forma giyemiyor.



Avrupa'nın önemli liglerine bakıldığında bu kadar sakatlık yaşayan başka bir kulüp bulunmuyor.



Kartal'ı, 11 sakatla La Liga ekiplerinden Real Sociedad takip ediyor. Siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dortmund'da ise 9 isim sakat. Koeman yönetimde zor günler geçiren Barcelona da 8 sakatıyla acı çekiyor.



