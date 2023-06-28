Beşiktaş, Ozan Tufan ile anlaştı!

Beşiktaş, eski gözdesi Ozan Tufan için yeniden harekete geçti.
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir adım attı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ozan Tufan Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City ile görüşmelerine devam ediyor.
ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMIŞTI
Ozan Tufan'ın Hull City ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
Deneyimli futbolcu, daha önce Bursaspor ve Milli Takım'da Şenol Güneş'le birlikte çalışmıştı.
Ozan Tufan, Hull City ile toplamda 44 maça çıktı ve 8 gollük katkı sağladı.
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir adım attı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ozan Tufan Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City ile görüşmelerine devam ediyor.
ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMIŞTI
Ozan Tufan'ın Hull City ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
Deneyimli futbolcu, daha önce Bursaspor ve Milli Takım'da Şenol Güneş'le birlikte çalışmıştı.
Ozan Tufan, Hull City ile toplamda 44 maça çıktı ve 8 gollük katkı sağladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ