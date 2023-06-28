Beşiktaş, Ozan Tufan ile anlaştı!

Beşiktaş, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, Hull City ile görüşmelere devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ozan Tufan ile anlaştı!
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28 Haziran 2023 16:41
Beşiktaş, eski gözdesi Ozan Tufan için yeniden harekete geçti.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir adım attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ozan Tufan Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City ile görüşmelerine devam ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMIŞTI

Ozan Tufan'ın Hull City ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

Deneyimli futbolcu, daha önce Bursaspor ve Milli Takım'da Şenol Güneş'le birlikte çalışmıştı.

Ozan Tufan, Hull City ile toplamda 44 maça çıktı ve 8 gollük katkı sağladı.

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