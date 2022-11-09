DERBİ KADROSU TAMAMEN DEĞİŞTİ

ATIBA İLK KEZ KADRODA

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Nathan Redmond, 9. dakikada Jackson Muleka ve 34. dakikada Dele Alli attı. Redmond, bu golüyle Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.Konuk ekip Serik Belediyespor'un tek golü 66. dakikada Harun Kavaklıdere'den geldi.Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Şenol Güneş'in ekibi, ligde Dünya Kupası arası öncesi son hafta Antalyaspor'u konuk edecek.Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray ile oynanan lig maçındaki kadroyu tamamen değiştirdi.Derbide görev yapan oyuncuların yerine kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunmada Necip Uysal, Welinton, Montero üçlüsünü kullanırken, kanatlarda Tayfur Bingöl ve Oğuzhan Akgün'e görev verdi.Orta sahada Kerem Atakan Kesgin, Atiba ve Dele Alli'yi sahaya süren tecrübeli teknik adam, hücum hattında da Redmond ve Muleka'yı görevlendirdi.Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Necip Uysal, Welinton, Montero, Oğuzhan Akgün, Kerem Atakan Kesgin ve Atiba, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 11 kişilik kadroya girmiş oldu.Siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Umut Meraş ve Gedson Fernandes, Serik Belediyespor maçında yedekler arasında yer aldı.Galatasaray mücadelesinin ilk 11'de forma giyen Valentin Rosier ile Josef de Souza ise kadroda bulunamadı.Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir tedavi dönemi geçiren Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda yer buldu.Galatasaray maçında ilk kez geniş kadroya giren ve yedek soyunan 39 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, Serik Belediyespor maçında formasına kavuştu.Beşiktaşlı taraftarlar, Serik Belediyespor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.Tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişi takip etti.5. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orta sahadan kaptığı topla hızla hücuma çıkan Redmond, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-09. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Dele Alli ceza yayı önünde sağdan ceza sahasına giren Redmond'a pasını verdi. Muleka, Redmond'ın arka direğe gönderdiği pasta meşin yuvarlağı tek vuruşla boş kaleye atarak skoru 2-0'a taşıdı.28. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya topu çalıştığı ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Redmond'un şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.34. dakikada Beşiktaş 3. golü buldu. Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahası içinde soldan verdiği topla buluşan Muleka'nın vuruşunda savunma meşin yuvarlağının kaleye gitmesine engel oldu. Defanstan seken topu önünde bulan Dele Alli, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 3-066. dakikada Serik Belediyespor'un golü geldi. Oğuzhan Doğan'ın soldan ortaladığı topa ön direkte dokunan Harun Kavaklıdere skoru 3-1 yaptı.Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 5. tura yükselen takım oldu.Vodafone ParkTurgut Doman, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan ÇalışırErsin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton (Dk. 69 Emrecan Uzunhan), Montero (Dk. 70 Umut Meraş), Tayfur Bingöl, Oğuzhan Akgün (Dk. 82 Gedson), Atiba (Dk. 70 Salih Uçan), Kerem Atakan Kesgin, Dele Alli, Redmond (Dk. 85 Weghorst), MulekaMehmet Doğan, Erdoğan Kaya, Fırat Arıkan, Mehmet Demirözü, İsmet Benli (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Oğuzhan Doğan, Sergen Yatağan (Dk. 87 Ergün Nazlı), Sebahattin Usta (Dk. 46 Halil İbrahim Sevinç), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 63 Mustafa Acar), Burak Göksel (Dk. 81 Mehmet Can Kocabaş) Muhammet AkpınarDk. 5 Redmond, Dk. 9 Muleka, Dk. 34 Dele Alli (Beşiktaş), Dk. 66 Harun Kavaklıdere (Serik Belediyespor)Dk. 38 Montero (Beşiktaş), Dk. 51 Fırat Arıkan (Serik Belediyespor)