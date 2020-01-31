Beşiktaş kafilesi Rize'de

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş kafilesi Rize'de
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31 Ocak 2020 18:33
Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla önce Trabzon'a inen siyah-beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yoluyla Rize'ye geçti ve İyidere ilçesinde kamp yapacağı otele yerleşti.

Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek vererek fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de takımla Rize'ye geldi.

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