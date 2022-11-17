Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı: Enzo Diaz

Beşiktaş'ın, Arjantin ekibi Talleres'te forma giyen sol bek Enzo Diaz için 2 milyon dolar'ın üstünde bir teklif yaptığı ancak bu teklifin kabul edilmediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı: Enzo Diaz
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17 Kasım 2022 20:12
Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde gündemine gelen Enzo Diaz için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Arjantin basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların, Arjantin ekibi Talleres'in kapısını Diaz için bu yılın ortasında çaldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifinin 2 milyon dolar'ın biraz üstünde olduğu aktarıldı.

Talleres'in başkanı Andres Fassi'nin ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve transferi geçekleşmediği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun, kulübüyle sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.

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