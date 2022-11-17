Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı: Enzo Diaz

Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde gündemine gelen Enzo Diaz için yaptığı teklif ortaya çıktı.



Arjantin basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların, Arjantin ekibi Talleres'in kapısını Diaz için bu yılın ortasında çaldığı belirtildi.



Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifinin 2 milyon dolar'ın biraz üstünde olduğu aktarıldı.



Talleres'in başkanı Andres Fassi'nin ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve transferi geçekleşmediği ifade edildi.



Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun, kulübüyle sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.





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