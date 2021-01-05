Beşiktaş gol yemiyor, transfer bekliyor

Başarılı bir dönemden geçen kaleci Ersin Destanoğlu, aynı zamanda Süper Lig'de ilk kez forma giydiği Haziran 2020 tarihinden bu yana en fazla maçta kalesini gole kapatan isim oldu. Genç eldiven, 19 karşılaşmanın 9'unda gol yemedi. Takım son 6 maçta 2 gol yerken, söz konusu gollerde de kalede Utku Yuvakuran bulunuyordu. Savunmadaki başarının yanı sıra hücumda da ligin en etkili takımlarından olan Beşiktaş'ın performansı istatistiklere yansıdı. Siyah beyazlılar, 15 karşılaşmada 31 gol atarken, bu alanda da ligin en iyisi olmayı başardı.Üst üste gelen başarılı sonuçların ardından Süper Lig'de zirveye yükselen siyah beyazlılarda artık şampiyonluk da daha yüksek sesle dillendiriliyor. 81 hafta aradan sonra lider olan Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet artık şampiyonluktan bahsediyor ve hesaplarını bu doğrultuda yapıyor. Takımın performansından memnun olan Beşiktaşlı yöneticiler, buna rağmen daha alternatifli bir kadro için devre arası en az iki transfer yapmayı amaçlıyor. Beşiktaş yönetimi, bu noktada teknik heyetin raporu doğrultusunda bir stoper ve bir de santrfor transferi gerçekleştirecek.