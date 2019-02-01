Beşiktaş borcu ödedi, Adriano takımda kaldı

Devre arası transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilenBeşiktaş'ta kaldı.Brezilya basını,ın Adriano'ya olanve Adriano'nun Türkiye'de kaldığını belirtti. Adriano'nun maaşını alamaması halinde Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etme hakkı olduğu ve bu sayede Santos'a transfer olacağı iddia ediliyordu.Adriano'nun Beşiktaş'tan hala 4 aylık alacağı olmasına rağmen FIFA yasağının ortadan kalktığı ve transferin sezon sonuna kaldığı kaydedildi.Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sol bek, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 19 maça çıkmıştı.