Beşiktaş BOA, play-off yarı finalinde ÇBK Mersin'i ağırlayacak

Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında 27 Mart Çarşamba günü ÇBK Mersin'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş BOA, play-off yarı finalinde ÇBK Mersin'i ağırlayacak
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26 Mart 2024 13:38
Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında 27 Mart Çarşamba günü ÇBK Mersin'i konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u aynı skorla geçerek yarı finale çıkmıştı.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

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